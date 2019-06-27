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27. 06. 2019

Трамп прилетел в Японию для участия в G20

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию для участия в двухдневном саммите Большой двадцатки, сообщает Сегодня.

За день до открытия международного мероприятия самолет американского лидера Air Force One приземлился в аэропорту Итами на севере Осаки. Воздушная гавань обычно используется для внутренних авиарейсов.

В отличие от прошлогоднего саммита G20, который проходил в Аргентине, в этой поездке его сопровождает не супруга, а дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, которые по совместительству являются советниками президента. Это уже послужило поводом для слухов о ссоре между президентом и "первой леди".

У трапа самолета американского лидера встречал японский министр иностранных дел Таро Коно, а вдоль маршрута его кортежа собрались японцы, которые поддерживают политику 45-го американского президента США.

Остальные главы государств и правительств из клуба G20 прибыли или прибудут в международный аэропорт Кансай.

Напомним, президенты России и США встретятся в третий раз – 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и Украине.

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Источник: korrespondent.net

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