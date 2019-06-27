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27. 06. 2019

Умер президент Туниса

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета Daily Sabah в четверг, 27 июня.

Ранее стало известно, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.

Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.

Напомним, 17 июня бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет. Он потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже. Мурси умер прямо в здании суда.

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Источник: korrespondent.net

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