ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Европейского союза продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2020 года. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 27 июня.

"27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Таким образом, Совет официально утвердил решение, принятое 20 июня на саммите Евросоюза лидерами государств и правительств стран-членов ЕС. Решение утвердили после того, как Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон зачитали обновленную информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, с реализацией которых связаны санкции.

"После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятие мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры", - отмечается в сообщении.

Санкции были введены 31 июля 2014 года и усилены в сентябре того же года. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России.

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Источник: korrespondent.net