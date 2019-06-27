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27. 06. 2019

Зеленский отреагировал на возвращение РФ в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно, этот вопрос поднимался на его международных встречах.

"На каждой международной встрече я поднимал этот вопрос - относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов", - сказал Зеленский на брифинге 27 июня.

Он добавил: "То есть, решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум".

Ввиду сложившейся ситуации президент адресовал вопрос к народным депутатам: "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?"

Напомним, накануне ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран также объявили демарш.

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Источник: korrespondent.net

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