В Испании площадь лесного пожара достигла 5 тысяч гектаров

Больше 500 пожарных и солдат пытаются потушить пожар в лесу на северо-востоке Испании. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 27 июня.

Пожар быстро распространился по провинции Таррагона из-за сильного ветра и высоких температур и уже выжег больше 5 тысяч гектаров земли. Власти эвакуировали 53 жителя, пять дорог остаются полностью отрезанными, и власти советуют людям не приближаться к этому региону.

Есть сведения о том, что сотни овец погибли в дыме и огне.

"Мы столкнулись с серьезным пожаром такого уровня, который не видели 20 лет. Он может выжечь 20 тысяч гектаров. Давайте будем осознавать, что любая небрежность может привести к катастрофе", - сказал министр внутренних дел.

К 350 местным пожарным присоединились 221 специалист из испанской службы чрезвычайных ситуаций. На месте пожара задействованы самолеты, вертолеты, тракторы и другая техника.

Напомним, что в Украине также объявлена чрезвычайная пожароопасность.

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Источник: korrespondent.net