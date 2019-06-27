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27. 06. 2019

В "ДНР" женщина получила 12 лет тюрьмы за "шпионаж"

"Суд" в самопровозглашенной "ДНР" приговорил местную жительницу к 12 годам лишения свободы якобы за "шпионаж" в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила "генпрокуратура" сепаратистов в четверг, 27 июня.

Утверждается, что в 2015 году женщина выехала на подконтрольную украинским властям территорию и передала сотрудникам СБУ данные о местонахождении военных объектов "ДНР" при этом она "исходила из своих политических убеждений".

Кроме того, она "размещала в социальных сетях фотографии с агитационными материалами против территориальной целостности "ДНР".

За "шпионаж" и "экстремистскую деятельность" женщину приговорили к 12 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в "ДНР" за "шпионаж в пользу Украины" на 14 лет посадили бармена. Мужчина якобы записывал разговоры посетителей кафе и передавал их сотрудникам украинских спецслужб.

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Источник: korrespondent.net

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