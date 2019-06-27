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27. 06. 2019

Климкин рассказал, почему не согласовал с Зеленским ноту РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками, пишет Украинская правда.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты – в компетенции Министерства иностранных дел.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции". "У меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии".

Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Ранее в ходе брифинга Зеленский раскритиковал действия украинского внешнеполитического ведомства по коммуникации с РФ по вопросу украинских моряков. 

Накануне МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

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Источник: korrespondent.net

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