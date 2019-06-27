Избиение экс-мэра Конотопа: у полиции есть три версии

Версии о мотивах нападения на бывшего мэра Конотопа Сумской области Артема Семенихина не ограничиваются его политической деятельностью. Об этом сообщил замначальника Главного управления Нацполиции в области, начальник следственного управления Олег Григоров, передает Радио Свобода в четверг, 27 июня.

"Основная версия - это общественная деятельность потерпевшего. Конечно, мы будем рассматривать версию хулиганских побуждений и версию нападения на почве личных неприязненных отношений. Это версии глобальные, возможно, в ходе работы будут появляться еще рабочие версии, это основные три направления без конкретизации любых лиц", - рассказал Григоров.

Начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко сообщил, что на Семенихина напали, когда он возвращался домой ночью.

"Семенихин поставил автомобиль, и в районе гаражей от неизвестного или неизвестных, сколько их там было, пока не установлено, получил удар по голове и потерял сознание. Пока все, общения с потерпевшим нет", - сказал Лушпиенко во время брифинга.

Представители полиции говорят, что допросить Семенихина не могут из-за его состояния и запрета врачей.

Доктора говорят, что 27 июня Семенихина переправят в Киев. Об этом в частности сказал главный врач Конотопской районной больницы Василий Згонник.

"Состояние тяжелое остается, стабильное, больной в сознании. Есть травма головы, то есть линейный перелом нескольких костей. Есть ушибы головного мозга. Больной сегодня будет транспортирован в город Киев, в институт Ромоданова", - уточнил он.

Напомним, что в Конотопе неизвестные жестоко избили экс-мэра города Артема Семенихина, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Избитый черкасский журналист умер в больнице

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net