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27. 06. 2019

Националисты под АП требуют Зеленского

Объединенные националисты требуют под Администрацией президента Владимира Зеленского, чтобы он объяснил, почему "Виктор Медведчук выступает от имени Украины". Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Активисты возмущены, что в Минске Медведчук вел переговоры с сепаратистами.

"Мы призываем президента Зеленского отреагировать! Мы убеждены, что этот одиозный деятель должен нести наказание за свою антиукраинской деятельности, а не представлять Украину, вести переговоры с врагом и оккупировать медиапространство страны", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

Cмотрите фотогалерею: Националисты под АП требуют Зеленского

Ранее сообщалось, что сепаратисты отпустят нескольких бойцов ВСУ. Об этом договоренность была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука с главами "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Источник: korrespondent.net

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