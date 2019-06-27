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27. 06. 2019

Под Киевом из-за непогоды один человек погиб, двое ранены

Из-за непогоды в Киеве пострадали два человека и еще один человек погиб в городе Буча Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 27 июня в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c, падали деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

По данным ГСЧС, в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. Всего по состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий.

"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек", - сообщают в ГСЧС.

Кроме того сообщается, что на Ивано-Франковщине, по состоянию на 15:00, упало около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий.

По данным спасателей, жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

Напомним, 27 июня после продолжительной жары на Киев обрушилась сильная гроза. Некоторые улицы затопили потоки воды.

Также спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине из-за надвигающегося циклона Отто. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с.

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Источник: korrespondent.net

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