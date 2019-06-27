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27. 06. 2019

В Украине разрешили строить парковки на крышах

В Украине c 1 июля будет разрешено проектировать парковки на крышах общественных зданий, таких как торговые и торгово-развлекательные центры, административные и другие сооружения. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Сегодня во многих странах Европы и мира достаточно распространенным является размещение парковок на кровлях торговых центров и других современных общественных зданий. Например, такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые кровли общественных зданий. Норма начнет действовать с 1 июля", - написал заместитель министра.

По словам чиновника, исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами.

Ранее сообщалось, что Министерство регионального развития планирует повысить безопасность пешеходов с помощью металлических ограждений.

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Источник: korrespondent.net

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