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27. 06. 2019

СБУ не располагает данными о передаче пленных

Служба безопасности Украины не располагает данными о передаче пленных с Донбасса. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Facebook.

В спецслужбе напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков и считаем это позитивом... Односторонняя передача Украине пятнадцати лиц была осуществлена ​​еще 26.12.2016 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский связывает инициативы главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука по освобождению пленных с выборами в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что сепаратисты отпустят нескольких бойцов ВСУ. Об этом договоренность была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука с главами "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Источник: korrespondent.net

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