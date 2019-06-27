В Киевской области водитель скутера покусал копа

В городе Белая Церковь Киевской области патрульный полицейский пострадал от укуса водителя мотороллера, которого пытались доставить в отделение полиции для установления личности. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

В среду, 26 июня, около 22 часов вечера стражи порядка заметили на улице Киевской мотороллер марки Honda DIO, который двигался без включенного света фар в темное время суток, чем нарушал ПДД. Патрульные поехали за скутером и остановили его во дворе жилого дома, обнаружив, что водитель и пассажирка транспортного средства ехали без шлемов, чем опять же нарушали правила дорожного движения. Во время общения с водителем выяснилось, что при себе он не имел документов.

Пассажирка сказала, что сейчас поднимется к себе в квартиру и вынесет паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Пока женщина искала документы, нарушитель признался, что у него отсутствует водительское удостоверение. Мужчина уверял патрульных, что является опытным водителем и никогда не бывал в ДТП.

В то время пассажирка принесла паспорт водителя. Во время составления административных материалов, женщина не дала возможность ознакомиться с документами, и желала, чтобы патрульные читали информацию с ее рук. Потом забрала документы и убежала к подъезду.

"Водителю предложили подойти к служебному авто патрульных для проверки его данных и оформления административных материалов, на что он категорически отказался. Затем нарушителю объяснили, что для того, чтобы установить личность водителя, он будет доставлен в отделение полиции. Нарушитель стал оказывать сопротивление и не выполнял законное требование сотрудников полиции, кричал, неадекватно себя вел, хватал полицейского за форменную одежду и укусил за кисть правой руки чем нанес патрульному телесные повреждения", – говорится в сообщении полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина укусил патрульного за ногу. В одном из сел под столицей жители вызвали полицию из-за односельчанина, который стрелял из рогатки. Во время задержания хулиган укусил патрульного.

Напомним, в Херсоне мужчина ударил патрульного ногой в голову. Во время задержания дебошира правоохранитель упал. Мужчина подбежал к нему и ударил ногой по голове.

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Источник: korrespondent.net