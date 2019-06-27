Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, участники которой организовали механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 27 июня.

Так, установлено, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование на адрес российских компаний. На самом деле оно доставлялось на угледобывающие предприятия в "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" отправлялась сепаратистам для использования на "национализированных" предприятиях.

Оперативники задокументировали, как злоумышленники переправили оборудование на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, и на другие меры для удержания захваченных территорий.

Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов была изъята документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

Отмечается, что организатором противоправной деятельности является депутат Донецкого облсовета. Ему объявлено о подозрении по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему и еще двум фигурантом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: Депутат организовал поставки оборудования для шахт "ДНР" – СБУ

Ранее стало известно, что СБУ разоблачили деятельность предпринимателей, которые поставили продукты сепаратистам "ЛДНР" на общую сумму более 500 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киеве задержали "одного из основных спонсоров "ЛНР". Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

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Источник: korrespondent.net