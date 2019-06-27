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27. 06. 2019

Во Франции возле мечети произошла стрельба

Неизвестный в четверг, 27 июня, открыл стрельбу возле мечети в городе Брест на западе Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявлении полиции.

В результате два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Полиция пока не знает, являются ли пострадавшие прихожанами мечети.

Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на выпускном в Филадельфии один человек погибший, семь раненых. Четыре несовершеннолетних получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни.

Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде

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Источник: korrespondent.net

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