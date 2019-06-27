Премьер Грузии назвал виновником беспорядков Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия Единое национальное движение должны понести ответственность за прошедшие в Тбилиси беспорядки. Об этом сказал грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, сообщает РИА Новости в четверг, 27 июня.

"Ответственность за то, что произошло в ту ночь, должна понести та деструктивная сила, Михаил Саакашвили и его партия, которая использовала справедливый протест для своих провокационных целей. Они использовали это и затем оставили людей в этой тяжелой ситуации. Это антинациональное действие", – сказал Бахтадзе.

Он добавил, что в беспорядках и последствиях виноват "осужденный Саакашвили" и его агрессивная команда, пытающаяся постоянно дестабилизовать ситуацию в Грузии.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

На следующий день президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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Источник: korrespondent.net