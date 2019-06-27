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27. 06. 2019

Под Офис Зеленского принесли гроб

Под Офисом президента Владимира Зеленского провели две акции, сначала у ОПГ собрались националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?", а затем к зданию принесли гроб участники акции "Похороны Конституции". Стрим с места происшествия вел представитель Нацкорпуса Роман Чернышев в Facebook.

Националисты, в частности представители Национально корпуса, Свободы, Правого сектора требуют руководство страны дать оценку действиям кума Владимира Путина Виктора Медведчука и ответить на вопрос, кто он такой и почему имеет право встречаться с боевиками и представителями страны-агрессора и общаться от своего имени на государственные темы и представлять госинтересы.

Чернышев в комментарии Украинской правде рассказал, что за более чем месяц президентства Зеленский так и не дал четкого ответа, кто такой Медведчук и как он к нему относится.

Националисты призывают президента поручить СБУ разобраться в ситуации.

Он пояснил, что акции относительно Медведчука продолжатся, также активистов беспокоит бездействие спецслужб, которые никак не реагируют на вояжи Медведчука в РФ и встречи с главарями ОРДЛО. 

Активисты принесли под ОПУ плакаты с надписями "Кто такой Медведчук?", у входа в администрацию установили палатку с чучелом Медведчука и целью. Участники акции забросали яйцами чучело кума Путина.

Кроме того, в 17.00 под офисом Зеленского была анонсирована акция Похороны Конституции. Активисты накануне дня Конституции требовали уволить главу Офиса президента Андрея Богдана, и пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

Они утверждают, что Богдан убивает Конституцию, а Мендель предала огласке решение КС до его официального обнародования, чем подтвердила, по мнению активистов, вмешательство офиса Зеленского в работу КС.

Сторонники акции принесли под ОПУ гроб как символ Похорон Конституции.

Ранее сообщалось, что сепаратисты отпустят нескольких бойцов ВСУ. Об этом договоренность была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука с главами "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Националисты под АП требуют Зеленского

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Источник: korrespondent.net

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