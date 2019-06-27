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27. 06. 2019

В Николаеве легковушка протаранила три маршрутки

В Николаеве автомобиль Volkswagen Passat с одесскими номерами устроил ДТП с участием трех маршрутных такси. Об этом сообщает местное издание Новости N в четверг, 27 июня.

Отмечается, что Volkswagen на высокой скорости ехал по Центральному проспекту со стороны ул. Бузника в направлении ул. Пушкинской.

"В районе пересечения с ул. Водопроводной Passat "догнал" сзади маршрутку 75 маршрута. От мощного удара Mercedes отлетел на 20 метров вперед. После этого Volkswagen резко изменил траекторию движения и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке Водопроводная. От удара маршрутка двинулась вперед и ударила еще одну маршрутку, стоявшую там же", – говорится в сообщении.

Во всех трех маршрутках было много пассажиров. В результате ДТП несколько человек были травмированы. На место происшествия приехала "скорая", врач которой оказал на месте помощь пострадавшим.

Все четыре автомобиля получили механические повреждения.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве легковушка протаранила три маршрутки

Ранее в четверг стало известно, что на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

Также в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошло лобовое столкновение двух легковушек, в котором погибли оба водителя.

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Источник: korrespondent.net

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