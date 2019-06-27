Представление Зеленского. Чем его возмутил МИД?

В украинской политике новый скандал. Устроил его президент Владимир Зеленский. Он возмутился тем, что с ним якобы не обсудили ответ на ноту России по пленным российским морякам.

Вспомнил Зеленский об этом только через сутки после того, как нота была отправлена. В МИДе говорят, что действовали полностью в рамках собственных полномочий.

В чем вопрос

25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных украинских моряков. Москва это делать отказалась. Там заявляют, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

25 июня Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ является циничным и "обостряет спор между Украиной и Россией касательно иммунитетов военных кораблей".

"Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

Что сказал Зеленский

Зеленский утверждает, что об ответе Украины на российскую ноту он узнал из сообщений СМИ.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин (министр иностранных дел) не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет", - продолжил Зеленский.

По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

Зеленский призвал МИД публично объяснить свои действия.

"У нас все есть: право есть, приговор есть, а моряков - нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой", - говорит Зеленский.

Он предложил МИД и Климкину лично направить ноту родителям моряков.

Ответ Климкина

Министр иностранных дел считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Министр отметил, что видит "тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии " с новым президентом.

Также Климкин сказал, что может обсудить с Зеленским сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Что все это значит

Эксперты недоумевает, что собственно Зеленский хотел, чтобы с ним обсудили. “Идею судить в Украине своих граждан за то, что они своими действиями подтвердили принадлежность Крыма Украине, релевантность соглашения 2003 года и Конвенции ООН по морскому праву? Иногда надо уметь делегировать полномочия… И не пытаться поиграть в злого и страшного президента. Такие эмоции лучше для врагов Украины беречь”, - отмечает заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Другие эксперты допускают, что у Зеленского могли быть какие-то свои договоренности по морякам с Россией, но они сорвались, и теперь президент пытается выставить виновным МИД.

Либо же просто снять с себя ответственность за возвращение пленных.

Источник: korrespondent.net