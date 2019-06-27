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27. 06. 2019

В США на улице расстреляли семь человек

В американском городе Атланта (штат Джорджия) семь человек получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию в четверг, 27 июня.

"Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили этим утром в ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших – ред.) увеличилось с шести до семи. Двое остаются в критическом состоянии", – сообщила репортер телеканала Лорен Позен.

По информации полиции, велась прицельная стрельба. Всего было сделано около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

Cмотрите фотогалерею: В США на улице расстреляли семь человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на выпускном в Филадельфии один человек погиб и еще семь получили ранения.

Также в четверг стало известно, неизвестный открыл стрельбу возле мечети в городе Брест на западе Франции. В результате два человека получили серьезные ранения.

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Источник: korrespondent.net

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