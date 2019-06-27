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27. 06. 2019

В Луганской области группа подростков бросала камни в пенсионеров

Полиция Луганской области завела административное дело на родителей, чьи дети бросали камни в пенсионеров на одной из улиц Лисичанска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Видео правонарушения появилось в Facebook в среду, 26 июля. На нем видно, как четверо подростков умышленно бросают камни в пожилую женщину.

Участники происшествия установлены, все они - местные жители в возрасте 12 и 13 лет.

"В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которые направлены в Лисичанский городской суд для рассмотрения по существу. За это предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан ", - сказано в сообщении.

Кроме того, с детьми провели воспитательную беседу.

Сколько пенсионеров пострадали от действий детей, не уточняется.

Напомним, подростки в Киеве избили мужчину и бросили в фонтан. Прохожий ввязался в драку подростков, пытаясь заступиться за мальчика, которого били. В итоге сам оказался избитым.

А во Львовской области трое подростков убили своего знакомого из-за долга.

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Источник: korrespondent.net

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