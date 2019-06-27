В Кировоградской области у мужчины подозревают лептоспироз

В Кировоградской области житель села Мартоноша госпитализирован с подозрением на лептоспироз. Об этом сообщает региональный лабораторный центр в четверг, 27 июня.

Отмечается, что ведомство начало эпидемиологическое расследование этого случая. Уже установлено, что мужчина купался в местном пруду, с чем и может быть связано с его заболевание.

Специалисты центра планируют отобрать пробы воды из пруда, где купался больной, а также отловить грызунов для лабораторного исследования на возбудители лептоспироза.

Сельскому голове направлены рекомендации о запрете купания в водоеме до завершения расследования и проведения дератизационных мероприятий.

Также сообщается, что это третий случай за июнь текущего года, когда врачи устанавливают диагноз лептоспироз. В двух случаях по предварительным результатам расследований инфицирования мужчин произошли во время рыбалки и купания в водоемах с непроточной водой через имеющиеся раны на коже.

Ранее во Львове от лептоспироза умер 54-летний мужчина. У него была тяжелая форма болезни. Источником инфекции предположительно были крысы.

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Источник: korrespondent.net