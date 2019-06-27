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27. 06. 2019

На Донбассе за день 18 обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 27 июня.

Так, враг применял артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Новотроицкого, хутора Вильный, Золотое-4, Новгородского, Новолуганского, Луганского, Орехового, Светлодарска.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.

Напомним, за сутки 26 июня на Донбассе произошло 39 обстрела со стороны сепаратистов, 13 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда четыре украинских военных были ранены и еще трое получили боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net

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