Зеленский уволил главу Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 27 июня.
В документе говорится, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.
Другим своим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Дмитрия Батуру.
Отметим, что Батура с февраля 2018 года занимал должность замглавы ДнепрОГА, а до этого возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека облгосадминистрации.
Также Зеленский перенес временное выполнение обязанностей председателя Кировоградской облгосадминистрации с Сергея Коваленко на Светлану Лобанову.
Ранее в 12 областях были назначены временные губернаторы. Перед этим Владимир Зеленский уволил глав 15 регионов.
Накануне стало известно, что Кабмин устроит собеседование кандидатам Зеленского на посты губернаторов.
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Источник: korrespondent.net
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