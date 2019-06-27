Зеленский уволил главу Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 27 июня.

В документе говорится, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Другим своим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Дмитрия Батуру.

Отметим, что Батура с февраля 2018 года занимал должность замглавы ДнепрОГА, а до этого возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека облгосадминистрации.

Также Зеленский перенес временное выполнение обязанностей председателя Кировоградской облгосадминистрации с Сергея Коваленко на Светлану Лобанову.

Ранее в 12 областях были назначены временные губернаторы. Перед этим Владимир Зеленский уволил глав 15 регионов.

Накануне стало известно, что Кабмин устроит собеседование кандидатам Зеленского на посты губернаторов.

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Источник: korrespondent.net