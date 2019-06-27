Абхазия ввела ограничение на пересечение "границы" с Грузией

Непризнанная Абхазия ввела временное ограничение на пересечение "границы" с Грузией. Об этом сообщила так называемая "Служба государственной безопасности" Абхазии в четверг, 27 июня.

Абхазские сепаратисты считают, что "в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия".

"Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории", – говорится в сообщении.

В Абхазии разработали и реализуют "необходимый комплекс мер реагирования", в числе которых – введение временного ограничения на пересечение "границы" с Грузией".

"Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии", – добавили сепаратисты.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, несколько сотен были задержаны.

На следующий день президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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Источник: korrespondent.net