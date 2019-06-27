СНБО подготовит новую Стратегию кибербезопасности

В Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на своей странице в Facebook в четверг, 27 июня.

Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты.

"По его результатам будет подготовлена новая Стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана", – отметил он.

Данилюк считает, что в Украине работают одни из лучших ІТ-специалистов в мире страна сможет "защитить киберпространство силами своих талантов".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Также стало известно, что НАТО выделит Украине 40 млн евро. Эти деньги будут потрачены в том числе и на кибербезопасность.

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Источник: korrespondent.net