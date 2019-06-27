Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июня 2019, четверг, 23:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
27. 06. 2019

СНБО подготовит новую Стратегию кибербезопасности

В Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на своей странице в Facebook в четверг, 27 июня.

Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты.

"По его результатам будет подготовлена новая Стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана", – отметил он.

Данилюк считает, что в Украине работают одни из лучших ІТ-специалистов в мире страна сможет "защитить киберпространство силами своих талантов".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Также стало известно, что НАТО выделит Украине 40 млн евро. Эти деньги будут потрачены в том числе и на кибербезопасность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.