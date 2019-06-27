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27. 06. 2019

В ОБСЕ подтвердили разведение сил на Донбассе

 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской, которое началось 26 июня. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 27 июня.
 
Отмечается, что наблюдение за началом разведения сил в Станице Луганской велось 26 июня в 12.00.
 
"Наблюдатели зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению. После этого команда СММ видела, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покинули свои крайние передовые позиции и вышли из участка разведения вместе с вооружением", − говорится в сообщении.
 
В четверг, 27 июня, наблюдатели зафиксировали, как украинская сторона и сепаратисты осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения.
 
"Члены вооруженных формирований с вооружением и другой техникой оставили участок на запад от памятника князю Игорю. На крайних передовых позициях Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники", − подчеркнули в СММ ОБСЕ.
 
Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил с 26 по 28 июня.
 
В штабе ООС сообщили, что 27 июня в районе Станицы Луганской завершился первый этап отвода подразделений "ЛНР". 
 
Разведение сил в зоне ООС не ослабляет оборону - штаб

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Источник: korrespondent.net

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