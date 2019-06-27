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27. 06. 2019

Сенат США запретил передачу Турции F-35 в случае покупки С-400

Сенат США в четверг, 27 июня, одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября − ред.), который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива запрещает выделение бюджетных средств на передачу самолетов F-35 или соответствующего оборудования и интеллектуальной собственности Анкаре, пока министр обороны и госсекретарь США "не подтвердят, что Турция не приняла поставки ЗРС С-400 Российской Федерации и обеспечила надежные гарантии того, что не будет делать этого в будущем".
 
Как отмечает агентство, аналогичный запрет включен и в версию оборонного бюджета, которая рассматривается в Палате представителей Конгресса.
 
После принятия инициативы законодателям потребуется согласовать детали обоих проектов.
 
Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 миллиарда долларов. 

Вашингтон выступает против покупки С-400 турецкой стороной. Американская администрация пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с РФ. В качестве последнего срока для отказа в Белом доме назвали 31 июля.

В случае осуществления покупки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики.

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Источник: korrespondent.net

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