Сенат США запретил передачу Турции F-35 в случае покупки С-400

Сенат США в четверг, 27 июня, одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября − ред.), который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.
Вашингтон выступает против покупки С-400 турецкой стороной. Американская администрация пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с РФ. В качестве последнего срока для отказа в Белом доме назвали 31 июля.
В случае осуществления покупки США обещали ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость