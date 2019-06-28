Гройсман посоветовал отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления главы государстрва. Об этом глава Кабмина заявил 27 июня в эфире 1+1.

Он подчеркнул, что освобождение моряков является первоочередной задачей, так как они выполняли приказ руководства страны и именно государство отвечает за их судьбу. Он подчеркнул, что освобождение моряков является первоочередной задачей, так как они выполняли приказ руководства страны и именно государство отвечает за их судьбу.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента (Петра) Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента (Владимира) Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", – указал Гройсман.

Он подчеркнул, что "за каждым таким заявлением есть судьба людей" и подобные действия должны обсуждаться с президентом.

Также премьер посоветовал, как решить данную ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности. "Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", – сказал Гройсман. По словам главы Кабмина, ему безразлично, кого назначат. Важно лишь то, что этот человек будет делать.

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Источник: korrespondent.net