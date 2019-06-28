Гройсман посоветовал отправить Климкина в отпуск

Он подчеркнул, что освобождение моряков является первоочередной задачей, так как они выполняли приказ руководства страны и именно государство отвечает за их судьбу.
Также премьер посоветовал, как решить данную ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности.
"Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление – ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", – сказал Гройсман.
По словам главы Кабмина, ему безразлично, кого назначат. Важно лишь то, что этот человек будет делать.
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Источник: korrespondent.net
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