Сенат США одобрил $300 млн военной помощи Украине

Сенат США в четверг, 27 июня, одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября − ред.), который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше суммы ассигнований нынешнего года.

При этом из всей суммы помощи 100 миллионов долларов предусмотрено только на летальные виды вооружений.

В посольстве уточнили, что в документе Сената предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками.

Напомним, в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

После принятия инициативы законодатели обеих палат должны будут согласовать детали единого проекта оборонного бюджета и подать его для подписания президентом США.

Ранее сообщалось, что с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ.

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Источник: korrespondent.net