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28. 06. 2019

Манафорт отрицает свою вину по новым обвинениям

 
Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, которые выдвинули против него в штате Нью-Йорк. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил телеканал CNN.
 
Отмечается, что Манафорт, который уже отбывает тюремное заключение за нарушения налогового и банковского законодательства, был доставлен в суд под охраной.
 
Ему инкриминируется, в частности, "осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов".

Адвокаты Манафорта указали, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее уже были предъявлены их клиенту в других судах. Защитники подчеркивают, что политтехнолога нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти шесть миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
 
Позже суд в штате Вирджиния приговорил политтехнолога к почти четырем годам заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также он обязан выплатить 50 тысяч долларов штрафа и еще 24 миллиона долларов в качестве возмещения убытков.
 
Таким образом, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет.

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Источник: korrespondent.net

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