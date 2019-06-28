В США выделили $4,6 млрд на решение миграционного кризиса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что законопроект, предусматривающий выделение 4,6 миллиарда долларов для решения проблем на южной границе, принят обеими палатами Конгресса. Об этом он написал в Twitter 28 июня.

"Только что был принят двухпартийный законопроект о гуманитарной помощи для южной границы. Отличная работа проделана всеми! Теперь мы должны работать, чтобы избавиться от лазеек и исправить места содержания (мигрантов − ред.). Спасибо также Мексике за проделанную работу по оказанию помощи с нелегальной иммиграцией − очень большая разница!", − отметил американский лидер.

Bipartisan Humanitarian Aid Bill for the Southern Border just passed. A great job done by all! Now we must work to get rid of the Loopholes and fix Asylum. Thank you also to Mexico for the work being done on helping with Illegal Immigration - a very big difference! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019

Ранее Палата представителей Конгресса приняла версию двухпартийного законопроекта Сената.

Деньги должны быть использованы для оптимизации работы центров по приему мигрантов, расположенных на границе Мексики и США, а кроме того, на укрепление самой границы.

Теперь документ поступит на подпись Трампу, который, как ожидается, подпишет его.

Напомним, возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей несколько недель находились в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США Джон Сандерс объявил о своей отставке.

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Источник: korrespondent.net