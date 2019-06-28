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28. 06. 2019

Набсовет Общественного отменил увольнение Аласании

 
Наблюдательный совет Общественного вещания отменил свое решение об увольнении главы правления Зураба Аласании. Об этом сам Аласания сообщил в Facebook 27 июня.
 
Он уточнил, что решение о досрочном прекращении контракта с ним отменили на заседании Наблюдательного совета в четверг.
 
"Это означает, что через несколько дней с момента обнародования протокола заседания Наблюдательного совета я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать", − подчеркнул Аласания.
 
Он также указал, что считает поступок Набсовета "честным и мужественным".
 
Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с Аласанией.
 
В июне Шевченковский суд города Киева признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания.

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Источник: korrespondent.net

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