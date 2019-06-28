Набсовет Общественного отменил увольнение Аласании

Наблюдательный совет Общественного вещания отменил свое решение об увольнении главы правления Зураба Аласании. Об этом сам Аласания сообщил в Facebook 27 июня.

Он уточнил, что решение о досрочном прекращении контракта с ним отменили на заседании Наблюдательного совета в четверг.

"Это означает, что через несколько дней с момента обнародования протокола заседания Наблюдательного совета я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать", − подчеркнул Аласания.

Он также указал, что считает поступок Набсовета "честным и мужественным".

Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с Аласанией.

В июне Шевченковский суд города Киева признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания.

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Источник: korrespondent.net