Итоги 27.06: Скандал с МИД и переименование АП

Зеленский переименовал Администрацию президента

Администрация президента Украины (АПУ) переименовала официальные аккаунты в соцсетях на Офис президента Украины (ОПУ).

МИД Украины не согласовал с главой государства ноту РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел направило ответ России на ноту о пленных моряках, не поставив его в известность. Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что его ведомство имело полномочия без согласования с главой государства направлять ответ на российскую ноту. На критику Зеленского он ответил, что "Офис президента попался в ловушку Кремля". Корреспондент.net разбирался в подробностях нового политического скандала.

В Украине запустили новый рынок электроэнергии

Укрэнерго провело первый день торгов на новом рынке электрической энергии. В частности, на аукционе Украинской энергетической биржи компания закупила 191 208 МВт·ч электроэнергии.

СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил в районе Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской, которое началось 26 июня.

Наблюдатели зафиксировали, как ВСУ и сепаратисты покинули свои крайние передовые позиции, а также осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения.

Украина ввела пошлины на металл из РФ и Китая

В Минэкономразвития сообщили, что Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из России и Китая сроком на пять лет.

Пошлина на российский коррозионностойкий прокат составит 47,57%, на аналогичные товары из Китая − 22,78%.

Президент уволил главу Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко.

Временное исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА Зеленский возложил на заместителя руководителя администрации Дмитрия Батуру.

Евросоюз продлил секторальные санкции против РФ

Совет Европейского союза продлил действие санкций против России до 31 января 2020 года. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ.

В НАТО утвердили военно-космическую концепцию

Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса, которая направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет.

Кабмин отстранил от работы главу Госрезерва

Кабинет министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения должностных обязательств до окончания дисциплинарного производства.

Сам Мосийчук заявил, что намерен отстаивать "свою честь и достоинство" в суде.

Президент провел кадровые перестановки в СБУ и Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Также глава государства назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Кроме того с должностей начальников департаментов СБУ были уволены Александр Климчук, Даниил Доценко и Максим Емельяненко.

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Источник: korrespondent.net