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28. 06. 2019

В Грузии анонсировали масштабную акцию протеста

В Тбилиси на десятый день протестов в субботу, 29 июня, проведут масштабный Марш свободы. Об этом заявил один из модераторов акции Шота Дигмелашвили, сообщает издание Новости-Грузия.

Протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.

"В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, из полиции, приезжаем со своих районов - значит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским обществом мы пойдем к свободе", - заявил Шота Дигмелашвили.

Протестующие продолжают настаивать отставке главы МВД Георгия Гахария – в настоящее время это их единственное требование.

Ранее были выполнены предыдущие требования, в частности, выпущены на свободу все задержанные в ходе акций протеста, а также гарантирован переход на пропорциональную систему парламентских выборов. 

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

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Источник: korrespondent.net

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