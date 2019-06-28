Сутки в ООС: 34 обстрела, есть раненый

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 34 раза обстреляли позиции ООС, пострадали трое украинских военных. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что 27 июня противник 34 раза нарушил режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики открывали из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы практически по всей линии фронта.

Также сообщается, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий был ранен, еще двое получили боевые травмы.

По данным украинской разведки 27 июня трое противников также получили ранения.

С начала суток 28 июня противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, за сутки 26 июня на Донбассе произошло 39 обстрелов со стороны сепаратистов, 13 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда четыре украинских военных были ранены и еще трое получили боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net