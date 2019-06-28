Трамп заявил о необходимости обеспечить безопасность связи 5G

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите G20 в Осаке в пятницу, 28 июня, заявил о необходимости обеспечения устойчивости и безопасности беспроводной связи 5G, сообщает ТАСС.

"Мы расширяем цифровую торговлю, мы также должны обеспечить устойчивость и безопасность наших сетей 5G", - подчеркнул Трамп.

По его словам, успех в цифровой экономике основан на беспрепятственной передаче данных, "доступе к капиталу и инновациям" и других факторах.

Трамп призвал международное сообщество к "открытой, честной и основанной на рыночных правилах цифровой экономике". Президент также указал на усилия в мире по ограничению "потоков цифровой торговли и нарушению прав интеллектуальной собственности".

Напомним, 15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Ранее США призвали Евросоюз не сотрудничать с Huawei из-за опасности.

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Источник: korrespondent.net