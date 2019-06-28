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28. 06. 2019

Верховный суд закрыл дело о гражданстве Саакашвили

Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства политика Михаила Саакашвили. Об этом вечером в четверг, 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что суд принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа президента Украины от 26 июля 2017 года №196 О прекращении гражданства Украины в части "считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила".

Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что Указом президента от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалованный Указ президента от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины" и исключено из него положение об утрате Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. А 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

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Источник: korrespondent.net

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