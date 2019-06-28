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28. 06. 2019

Сегодня в Украине отмечается День Конституции

В пятницу, 28 июня, украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников - День Конституции Украины.

Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Накануне спикер Верховной Рады Александр Мороз, открывая заседание, предложил работать без перерывов до полного принятия. В результате заседание длилось около 20 часов.

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Были приняты проекты о государственных символах и государственном украинском языке.

28 июня, в 9:20 утра, Конституция Украины была принята голосами 315 народных депутатов.

Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

Куда пойти в Киеве на выходных 28-30 июня

Синоптики предупредили, что погода на День Конституции будет "мокрой".

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Источник: korrespondent.net

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