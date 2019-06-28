В Осаке началась встреча Путина и Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в пятницу, 28 июня, начали двустороннюю встречу в рамках саммита G20 в Осаке, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что на беседу отводится полтора часа. Во время встречи ожидается, что Путин и Трамп обсудят ситуации в Иране, Украине, Сирии и на Ближнем Востоке, а также вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Саммит лидеров "двадцатки" проходит в Осаке с 28 по 29 июня.

Ранее Трамп заявлял, что планирует хороший разговор с Путиным. Напомним, президенты России и США встречаются уже в третий раз.

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Источник: korrespondent.net