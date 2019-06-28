На Прикарпатье остаются подтопленными 64 домохозяйства

В Ивано-Франковской области по состоянию на 7:00 в пятницу, 28 июня, уровень воды постепенно спадает, остаются подтопленными восемь (было 19) жилых домов и 64 (было 176) домохозяйств, сообщает ГСЧС.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 232 человека и 84 единицы техники.

На территории Богородчанского, Рожнятовского, Надвирнянского, Калушского, Коломыйского и Тисменицкого районов произошло падение деревьев, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, 3 хозяйственных, 9 социальной сферы), были подтоплены 19 жилых домов и 176 домохозяйств.

В селе Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды в реке Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 дворов). Пешеходное сообщение обеспечено.

Спасатели убрали 30 поваленных деревьев и откачали более 200 м3 воды.

Напомним, непогода вчера обрушилась также и на Киев: падали деревья, билборды и обшивка моста.

Как сообщалось ранее, на Украину надвигается циклон Ottо.

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Источник: korrespondent.net