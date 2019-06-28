На Донбассе депутат наладил поставки оборудования для шахт сепаратистов

Депутат Донецкого областного совета организовал поставки промышленного оборудования для угольных шахт на подконтрольные сепаратистам территории Донецкой области. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование российским компаниям.

На самом деле, по данным СБУ, промышленное оборудование доставляли на угледобывающие предприятия, расположенные на неподконтрольных Киеву территориях. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась на территорию Донецкой области для использования на "национализированных" предприятиях.

В СБУ также заявили, что злоумышленники переправили сепаратистам оборудование на общую сумму более 50 млн грн ($1,9 млн).

"Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметили в Службе.

Во время проведения обысков в админзданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки.

"Также изъяты взрывные устройства и более 500 тысяч гривен ($19 тыс.)", - добавили в СБУ.

Депутату огласили подозрение в спонсировании терроризма.

"Организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по статье о финансирование терроризма (ч. 2 ст. 258-5) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам и избрании им меры пресечения.

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Ранее в СБУ сообщали о задержании в Одессе антиукраинского агитатора.

Перед этим сотрудники СБУ перекрыли канал поставок продуктов питания на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net