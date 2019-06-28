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28. 06. 2019

Закончилась встреча Трампа и Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп завершил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, сообщает Европейская правда.

"Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

В начале встречи президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов: торговлю, разоружения и протекционизм.

"Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать это время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях", - сказал Трамп.

Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку "нам есть о чем поговорить".

Президенты также согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай.

Ранее Трамп заявлял, что планирует хороший разговор с Путиным. Напомним, президенты России и США встречаются уже в третий раз.

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Источник: korrespondent.net

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