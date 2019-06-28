Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июня 2019, пятница, 11:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
28. 06. 2019

Трамп – Путину: не вмешивайтесь в выборы

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 28 июня, заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, сообщает Интерфакс.

Об этом американский лидер сообщил в начале встречи с российским президентом на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. В первый день своей новой избирательной кампании он собрал 24,8 млн долларов пожертвований.

В частности, журналисты спросили Трампа, скажет ли он российскому президенту, чтобы Россия не вмешивалась в избирательную кампанию 2020 года. "Да, конечно, я скажу", - отметил Трамп. "Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы", - сказал Трамп.

Напомним, в апреле 2019 года официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Трампа не вступали в сговор с российским правительством. При этом следствие не подтвердило, что члены предвыборного штаба Трампа могли координировать действия с правительством РФ с целью вмешательства России в американские выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Закончилась встреча Трампа и Путина на саммите G20

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.