Трамп – Путину: не вмешивайтесь в выборы

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 28 июня, заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, сообщает Интерфакс.

Об этом американский лидер сообщил в начале встречи с российским президентом на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. В первый день своей новой избирательной кампании он собрал 24,8 млн долларов пожертвований.

В частности, журналисты спросили Трампа, скажет ли он российскому президенту, чтобы Россия не вмешивалась в избирательную кампанию 2020 года. "Да, конечно, я скажу", - отметил Трамп. "Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы", - сказал Трамп.

Напомним, в апреле 2019 года официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Трампа не вступали в сговор с российским правительством. При этом следствие не подтвердило, что члены предвыборного штаба Трампа могли координировать действия с правительством РФ с целью вмешательства России в американские выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Закончилась встреча Трампа и Путина на саммите G20

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Источник: korrespondent.net