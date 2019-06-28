Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июня 2019, пятница, 11:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
28. 06. 2019

Зеленский запустил флешмоб о Конституции

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе Моя любимая статья. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Дорогие украинцы, я поздравляю вас всех с Днем Конституции. Недавно на Книжном арсенале журналисты меня спросили: "Как вы думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?" Ответ был очевиден - это Конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город "на шашлычки". Давайте все себе пообещаем - знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", - подчеркнул Зеленский.

Он предложил флешмоб и призвал украинцев записывать короткие видео с рассказом об одной из статей Конституции и публиковать его под хэштегом # мояулюбленастаття.

Президент начал флешмоб с себя, процитировав статью 3 Основного Закона: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

"Наши народные депутаты, кстати, могут не принимать участие, мы и так прекрасно знаем их любимую статью - это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все желающие", - сказал Президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания Конституции для самых маленьких.

"Напоследок хочу рассказать об одной хорошей нашей инициативе - это создание книги Конституция для самых маленьких, для наших будущих граждан. Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День Конституции. 23 года назад после 20-часового заседания был принят основной закон страны.

Куда пойти в Киеве на выходных 28-30 июня

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.