На Донбассе задержанный застрелился в отделении полиции

В Константиновке Донецкой области задержанный злоумышленник в отделении отобрал у полицейского пистолет и застрелился. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что мужчину задержали за нападение и избиение прохожей женщины, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был оперативно задержан полицейскими. Ним оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).

Подозреваемый был доставлен в Константиновский отделение полиции.

"Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой", - сообщили в полиции.

По факту начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции и ответственный от руководства отстранены от выполнения служебных обязанностей.

О факте сообщено в Государственное бюро расследований. На месте работают сотрудники ГБР при содействии руководства полиции Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net