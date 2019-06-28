В Донецке прогремел взрыв, есть жертва - соцсети

Минувшей ночью в центре Донецка прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

На данный момент причина взрыва неизвестна, возможно, имел место взрыв бытового газа в квартире по адресу проспект Ленинский, 37 а.

О происшествии на своей странице в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer. Отмечается, что вероятность связи инцидента с интенсивными боями, шедшими под Донецком ночью, крайне низкая.

#Донецк, пр. Ленинский 37а, ночью 27-28/06/19 взрыв в квартире (предположительно, газ), погиб мужчина https://t.co/MRedGdlAFP pic.twitter.com/xX1RhqkBMD — Necro Mancer (@666_mancer) June 28, 2019

#Донецк, пр. Ленинский 37а, ночью 27-28/06/19 взрыв в квартире (предположительно, газ), погиб мужчина: "На видосе шутки из-за паники" pic.twitter.com/EDjelXfAMf — Necro Mancer (@666_mancer) June 28, 2019

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Источник: korrespondent.net