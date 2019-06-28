Топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность

Заместителем Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы СБУ, назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под люстрацию. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Слидство.Инфо.

Отмечается, что о назначении Калюжняка не сообщается на официальном сайте СБУ, "однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам".

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в течение 2010-2013 годов, генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявляет экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, поскольку подпадает под закон Об очистке власти.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ. Позже Баканов подтвердил, что его жена - гражданка РФ.

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Источник: korrespondent.net