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28. 06. 2019

Зеленский дал гражданство 14 иностранцам

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек", - сказано в нем.

В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Президент отметил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины.

Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Ранее сообщалось, что добровольцы-иностранцы смогут получить гражданство по упрощенной схеме.

Перед этим Рада одобрила гражданство воевавшим на Донбассе иностранцам.

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Источник: korrespondent.net

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