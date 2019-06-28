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28. 06. 2019

Депутат Госдумы РФ Гаврилов вновь собирается в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал международный скандал и массовые протесты в стране, сообщил, что намерен снова приехать в Грузию. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос журналиста, когда он поедет в Грузию в следующий раз, депутат сказал: "Да я бы хоть завтра".

"Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара. Я хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет", - отметил Гаврилов.

Кроме того, депутат рассказал, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла. "Перед отъездом в Грузию я причащался и исповедовался у патриарха Кирилла и спрашивал у него совета. Он меня благословил и сказал, что нам добром нужно улучшать отношения", - сказал Гаврилов.

Как сообщалось, массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат Гаврилов. После этого спикер парламента Грузии, по требованию протестующих, ушел в отставку. А в России отменили пассажирское авиасообщение с Грузией. Протесты в Тбилиси продолжаются: на субботу запланирована масштабная акция протеста.

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Источник: korrespondent.net

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